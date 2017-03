UNO-Generalsekretär Guterres ist nach Somalia gereist, wo die Bevölkerung unter einer Dürre leidet.

Rund 6,2 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Hilfsorganisationen befürchten, dass die Lage eskalieren und es eine Hungersnot geben könnte. In einigen Teilen des Landes am Horn von Afrika wurde bereits ein Notstand erklärt. Der Mangel an sauberem Trinkwasser führte zudem zu einem Ausbruch von Cholera. Guterres schrieb auf Twitter: "Menschen sterben. Die Welt muss jetzt handeln." Der UNO-Generalsekretär will unter anderem ein Lager von Binnenflüchtlingen zu besuchen.