Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, O'Brien, hat den UNO-Sicherheitsrat um schnelle Hilfe für Notleidende in vier Ländern gebeten.

Rund 20 Millionen Menschen im Jemen, im Südsudan, in Somalia und Nigeria drohe der Hungertod, falls sich die internationale Gemeinschaft nicht zu einer größeren Hilfsaktion entschließe. O'Brien ergänzte in seinem Appell vor dem Sicherheitsrat in New York, die Vereinten Nationen seien an einem kritischen Punkt. Die Staatengemeinschaft stünde vor der größten humanitären Katastrophe seit ihrer Gründung. Neben der schnellen Nothilfe sei es wichtig, für ein Ende der Konflikte in den vier betroffenen Ländern zu sorgen.