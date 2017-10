Der Weltärztebund hat sich mit den hungerstreikenden Ärzten in Polen solidarisch erklärt.

Die Ärztezeitung berichtet, dass der Weltärztebund die polnische Regierung aufgefordert hat, das Leben der Krankenhausärzte zu schützen und das Gesundheitssystem ausreichend zu finanzieren. An einem Warschauer Kinderkrankenhaus sind vor mehr als zwei Wochen rund 20 Ärzte in den Hungerstreik getreten. Sie protestieren damit gegen die, ihrer Ansicht nach, zu niedrige Bezahlung und gegen schlechte Arbeitsbedingungen. In Polen verdient ein Assistenzarzt circa 500 Euro im Monat. Nach Angaben der Mediziner ist das zu wenig, um zu leben.



Der Verband der Nachwuchsmediziner, der den Streik organisiert, klagt zudem über Personalmangel in den Krankenhäusern Polens. Das führe zu extrem langen Arbeitszeiten. Mehrere Ärzte sollen bereits an den Folgen von Überarbeitung gestorben sein.



Mittlerweile haben Mitarbeiter der Gesundheitsbranche in anderen polnischen Städten angekündigt, sich dem Hungerstreik anzuschließen.