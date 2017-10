An der Golfküste der USA bereiten sich Menschen und Behörden auf den nahenden Tropensturm "Nate" vor.

Er zieht derzeit rund 400 Kilometer südöstlich der Mississippi-Mündung durch den Golf von Mexiko und hat sich zu einem Hurrikan verstärkt. US-Präsident Trump rief den Notstand für den Bundesstaat Louisiana aus; die Behörden von New Orleans verhängten eine Ausgangssperre für die kommende Nacht. Zahlreiche Häfen wurden geschlossen. Vielerorts bildeten sich Schlangen an den Tankstellen.



Der Sturm hatte in Mittelamerika schwere Schäden angerichtet. In Costa Rica, Nicaragua und Honduras kamen nach aktuellen Angaben 28 Menschen ums Leben. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Wirbelstürme Mittel- und Nordamerika heimgesucht.