Mindestens 39 Tote, mehr als 90.000 beschädigte oder zerstörte Häuser und Wohnungen - das ist eine erste Bilanz nach Hurrikan "Harvey". Die US-Regierung hat den Opfern in den texanischen Hochwassergebieten schnelle Hilfen in Aussicht gestellt. Präsident Trump will dem Kongress ein Hilfspaket von 5,9 Milliarden Dollar vorschlagen - und eine Million Dollar aus seinem Privatvermögen spenden.

Einem Sprecher des Weißen Hauses zufolge ist Trumps Vorschlag für den Kongress noch nicht endgültig, sondern soll sicherstellen, dass in den kommenden Wochen Geld für den Wiederaufbau verfügbar ist. Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus signalisierten, nach den Verwüstungen schnell handeln und bereits in der kommenden Woche über weitere Hilfsmittel abstimmen zu wollen. Die Katastrophenschutzbehörde Fema gab an, bereits 57 Millionen Dollar als Hilfe an Betroffene ausgeschüttet zu haben. 235.000 Menschen beantragten Unterstützung aus Bundesmitteln.

Das Ausmaß der Schäden lässt sich nur schwer abschätzen. Die Folgen der Verwüstungen um Houston und andere Gegenden in Texas und Louisiana werden erst sichtbar werden, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist. Ungenauen Schätzungen gehen von Schäden in mehrstelliger Milliardenhöhe aus. Der Gouverneur von Texas, Abbott, hatte bereits am Mittwoch erklärt, er erwarte alleine Kosten für die Nothilfe der Bundesregierung von weit mehr als 100 Milliarden Dollar.

Harvey zieht weiter

"Harvey" war vergangenen Samstag erstmals in Texas auf Land getroffen. Binnen weniger Tage fielen in dem Staat bis zu 1.250 Liter Regen pro Quadratmeter - ein Rekord für das Festland der USA. Zahlreiche Flüsse, darunter der Colorado, traten über die Ufer, Stauseen ergossen ihre Fluten über die Dämme. Einige Dämme wurden zur Entlastung bewusst geöffnet, das führte zu weiteren Überschwemmungen.

Das US-Hurrikan-Zentrum stufte "Harvey" inzwischen zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herunter. Am Donnerstag zog es östlich durch Louisiana. In den Orten Beaumont und Port Arthur nahe der Grenze stieg der Wasserpegel. Die meisten aus Port Arthur führenden Straßen waren überschwemmt, in Beaumont gab es kein Leitungswasser mehr, weil die Pumpstation überflutet wurde. Auch Mississippi, Tennessee und Kentucky rüsteten sich für mögliche Überschwemmungen.