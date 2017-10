Nach den jüngsten Wirbelstürmen will das US-Präsidialamt beim Kongress Katastrophenhilfen in Höhe von 29 Milliarden Dollar beantragen.

Davon seien fast 13 Milliarden Dollar an unmittelbarer Unterstützung für die Hurrikan-Opfer vorgesehen, erklärte ein Sprecher der Regierung in Washington. Diese Mittel dürften bis zum Jahresende reichen. Ferner solle der Kongress der staatlichen Hochwasser-Versicherung Schulden in Höhe von 16 Milliarden Dollar erlassen.



Die jüngsten Wirbelstürme hatten die amerikanischen Bundesstaaten Texas und Florida sowie das US-Außengebiet Puerto Rico getroffen. Auf der Karibik-Insel kamen 34 Menschen ums Leben. Präsident Trump stattete Puerto Rico zuletzt einen Besuch ab.