Der Hurrikan "Maria" im vergangenen Jahr auf Puerto Rico hat einer Studie zufolge deutlich mehr Opfer gefordert als bisher bekannt.

Wissenschaftler der Universität Harvard schreiben im "New England Journal of Medicine", in dem Sturm und durch seine Folgen seien mehr als 4.600 Menschen ums Leben gekommen. Die US-Regierung geht bislang von 64 Toten aus. Die Forscher bezogen auch diejenigen mit ein, die zum Beispiel aufgrund verspäteter medizinischer Hilfe gestorben sind. Schon unmittelbar nach der Katastrophe war die US-Regierung wegen mangelhafter Hilfe scharf kritisiert worden. Puerto Rico hat bis heute massive Probleme mit der Stromversorgung.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.