Irland bereitet sich auf den Hurrikan "Ophelia" vor.

Die Behörden riefen die höchste Warnstufe für das ganze Land aus. "Ophelia" soll heute an der Südwestküste auf Land treffen und über die Insel hinwegziehen. Der Wetterdienst erwartet Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Schulen und Behörden bleiben geschlossen, die Fährverbindungen sind eingestellt. Teile der irischen Armee wurden in Bereitschaft versetzt.