In den USA hat das Zentrum des Hurrikans "Irma" die Inselgruppe der Florida Keys erreicht. Nun bedroht der Wirbelsturm die Westküste des Bundesstaats mit Städten wie Tampa oder St. Petersburg. Die US-Katastrophenhilfe spricht vom "schlimmsten denkbaren Szenario für den Westen Floridas".

Das nationale Hurrikan-Zentrum meldet in seinem stündlichen Update, der Sturm habe die Insel Cudjoe Key getroffen. Die "Florida Keys" sind dem US-Bundesstaat südlich vorgelagert. Das Hurrikan-Zentrum gibt die Windgeschwindigkeiten nach wie vor mit 130 Meilen pro Stunde an, das sind 215 km/h. "Irma" bewegt sich den Angaben zufolge mit etwa 13 km/h vorwärts. Der Wirbelsturm zieht derzeit in Richtung Nord-Nord-West. Das bedeutet, dass er die Städte im Westen Floridas treffen könnte, darunter Tampa und St. Petersburg.

10:39a - Center of Hurricane #Irma has moved north of the Keys, dangerous conditions continue across the Keys as winds gust from 70-90+mph. pic.twitter.com/JkeiZgqcnT