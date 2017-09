In den USA hat das Zentrum des Hurrikans "Irma" die Inselgruppe der Florida Keys erreicht. Nun bedroht der Wirbelsturm die Westküste des Bundesstaats mit Städten wie Tampa oder St. Petersburg. Gouverneur Scott warnt vor möglichen Sturmfluten.

Die "Florida Keys" sind dem US-Bundesstaat südlich vorgelagert. Wie das nationale Hurrikan-Zentrum mitteilt, wurden auf Big Pine Key Windgeschwindigkeiten von mehr als 190 Kilometern pro Stunde gemessen, bei Fort Myers an der Westküste waren es vor dem Eintreffen des Sturmes schon 180 km/h. "Irma" bewegt sich im Augenblick mit rund 15 Kilometern pro Stunde vorwärts. Der Wirbelsturm zieht derzeit in Richtung Nord-Nord-West. Das bedeutet, dass er die Städte an der Westküste Floridas treffen könnte, darunter Tampa und St. Petersburg. Es wird erwartet, das der Hurrikan später auch den Bundesstaat Georgia erreicht.

12:58p - Eye well north of the Keys, but rainbands could produce higher wind gusts. Storm Surge still significant threat through afternoon. pic.twitter.com/yeTkbWKrXT — NWS Key West (@NWSKeyWest) 10. September 2017

"Schlimmstes denkbares Szenario"

Floridas Gouverneur Scott warnte vor Sturmfluten an der West- und der Südwestküste. Er sagte, im Südwesten drohe Hochwasser von bis zu einem halben Meter. US-Präsident Trump habe ihm jedwede Hilfe für den Wiederaufbau nach dem Hurrikan zugesagt. Der Chef der Behörde für Katastrophenhilfe FEMA sprach von dem schlimmsten denkbaren Szenario für die Key-Inseln und den Westen Floridas.

Evakuierte in einer Schlange vor einer Notunterkunft in Estero, Florida. (Gerald Herbert / AP / dpa)

Zunächst war erwartet worden, dass vor allem der Osten mit Miami und Miami Beach betroffen sein würde. Allerdings gibt es inzwischen auch eine Tornado-Warnung für die Gegend um Palm Bay an der Ostküste. In Miami entwurzelte der Sturm bereits Bäume; in Filmen im Internet ist zu sehen, wie der Wind durch die Stadt peitscht.

Eine Million Menschen ohne Strom

In Florida sind inzwischen rund eine Million Menschen ohne Strom. Mehr als 120.000 Personen haben in Sammelunterkünften Zuflucht gesucht. Die Behörden hatten rund 6,3 Millionen Menschen aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Das entspricht etwa einem Drittel der Bevölkerung Floridas. Für die Großstadt Atlanta in Georgia wurde zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Tropensturmwarnung herausgegeben.

Every Floridian and visitor should stay safe and prepare for #HurricaneIrma. https://t.co/P3NPi3Y886 — Rick Scott (@FLGovScott) 8. September 2017

FEMA bat die Bevölkerung auch um Hinweise auf mögliche Amerikaner, die außerhalb der USA Opfer des Hurrikans wurden.

Tote auf den Karibikinseln

"Irma" hatte zuvor bereits auf den Karibikinseln gewütet. Auf Sint Maarten kamen nach jüngsten Angaben des niederländischen Premierministers Mark Rutte vier Menschen ums Leben; ebenso viele auf den amerikanischen Jungferninseln. Auf von anderen Inseln wirden Todesopfer gemeldet. Der Wirbelsturm richtete große Schäden an. Auf Saint-Martin wurden nach Angaben der örtlichen Behörden 95 Prozent der Häuser zerstört. Vielfach brach die Versorgung mit Strom, Trinkwasser und Benzin zusammen. In der Stadt Ounaminthe in Haiti stehen wegen der schweren Regenfälle die Häuser unter Wasser, wie der Zivilschutz mitteilte. Auch auf Kuba gab es Schäden. Rund eine Million Menschen waren dort in Sicherheit gebracht worden.