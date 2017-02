Nach einer Schrecksekunde habe er die Verantwortlichen des Turniers direkt auf den Fehler aufmerksam gemacht. "Ich muss ehrlich sagen: Ich war erst einmal sprachlos." Der US-amerikanische Tennisverband USTA habe sich in Person von Präsidentin Katrina Adams umgehend nach dem Vorfall entschuldigt, sagte Ulrich Klaus in der Sendung Sport am Sonntag. Er selbst habe im persönlichen Gespräch bemerkt, dass die Hymnen-Panne den Verantwortlichen "hochpeinlich" war.

Der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) geht von einem Missgeschick aus: "Die Amerikaner wussten nicht, was sie da singen", sagte Ulrich Klaus. Er glaube allerdings nicht, dass der Eklat Einfluss auf die sportliche Leistung der deutschen Fed-Cup-Spielerinnen hatte.

