Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor der Identitären Bewegung in Deutschland.

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise habe man in deren Agitation eine zunehmende Radikalisierung festgestellt, die vor allem gegen Muslime gerichtet sei, sagte Behördenchef Maaßen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. So gebe es Erkenntnisse zu Kontakten und Verflechtungen mit rechtsextremistischen Personen oder Gruppierungen. Nach Angaben des Verfassungsschutzes haben die Identitären derzeit mindestens 300 Mitglieder in Deutschland.