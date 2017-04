Identitätsentstehung Plötzlich Jüdin

Lange Zeit spielte es für Johanna keine besondere Rolle, jüdische Wurzeln zu haben. In Polen geboren, in Berlin aufgewachsen, Agnostikerin, Punkt. Da war zwar die Freude, als die Mutter den verschütteten Nachnamen rausholte: Rubinroth - ein Name, der sogar Finanzbeamten ein Lächeln abzugewinnen vermag. Aber irgendwann dämmerte ihr, dass da mehr ist.

Von Johanna Rubinroth