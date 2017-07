Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will die Identitätsfestellung bei Asylbewerbern verbessern.

In Bamberg stellte die Behörde dazu entsprechende Systeme vor. Um Doppelregistrierungen und Missbrauch von Sozialleistungen zu verhindern, sollen Fotos künftig anhand biometrischer Daten abgeglichen werden. Ein weiteres Programm soll sicherstellen, dass arabische Namen trotz teils unterschiedlicher Schreibweisen in lateinische Schrift übertragen werden. Mit einer anderen Software will das BAMF zudem anhand von Sprachproben zuordnen, aus welchem Land ein Asylbewerber kommt.