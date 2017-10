Der Einsatz von Solaranlagen ist im vergangenen Jahr weltweit erstmals stärker gestiegen als der anderer Energieträger.

Verantwortlich für die Entwicklung sei vor allem China, heißt es in einem Bericht der Agentur IEA, der in London vorgelegt wurde. In der Volksrepublik würden rund 60 Prozent der Solarzellen weltweit hergestellt. Das Wachstum bei der Wind- und Wasserkraft habe sich dagegen verlangsamt. Insgesamt - so die IEA weiter - machten erneuerbare Energien im Jahr 2016 zwei Drittel des Kapazitätszuwachses aus.