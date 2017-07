Der G20-Gipfel in Hamburg hat nach Ansicht des Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Snower, signifikante Fortschritte erzielt.

Der bisherige Fokus der G20 auf Wachstum und Finanzstabilität werde nun in einen weiteren Rahmen gefasst, sagte Snower im Deutschlandfunk. In der Abschlusserklärung werde das Wohlergehen des Menschen in den Blick genommen. Konkret verwies Snower auf die Umsetzung von Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards. Der Wirtschaftswissenschaftler verteidigte das G20-Format gegen Kritik. Kein anderes Forum sei flexibel genug, damit sich Staatschefs und Experten zur gleichen Zeit austauschen könnten.