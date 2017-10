Der Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Vassiliadis, hat vor einer Spaltung der Gesellschaft und radikaleren Tönen in der Politik gewarnt.

Ungleichheit fresse den Glauben an Gerechtigkeit und Demokratie auf, sagte er auf dem Kongresses der IG BCE in Hannover. Viele Beschäftigte fänden, dass ihr Alltag, ihre Wünsche und Sorgen in der Politik nicht auf ausreichend Aufmerksamkeit und Gehör treffe. Vassiliadis forderte, die Ursachen der Radikalisierung an den Rändern und Frustration in der Mitte der Gesellschaft zu bekämpfen.