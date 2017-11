Die Gewerkschaft IG Metall lehnt eine teilweise Abschaffung der Rente ab 63 Jahren kategorisch ab.

Dies wäre eine sozialpolitische Provokation, sagte Gewerkschaftschef Hofmann der Deutschen Presse-Agentur. Die Regelung sei ein wichtiger Schritt zu mehr Gerechtigkeit für Menschen, die jahrzehntelang hart gearbeitet und Beiträge gezahlt hätten. In der CDU wurde in der vergangenen Woche die Rente mit 63 in Frage gestellt. CSU und Grüne hatten daraufhin einen Bericht zurückgewiesen, wonach sich die Parteien einer möglichen Jamaika-Koalition geeinigt hätten, die Regelung wieder abzuschaffen.



Seit Juli 2014 können Arbeitnehmer ab 63 Jahren ohne Abschlag in Rente gehen, wenn sie mindestens 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben.