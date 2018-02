Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie hat es erneut ganztägige Warnstreiks gegeben.

Nach Angaben der IG Metall legten bundesweit die Mitarbeiter von knapp 100 Betrieben ihre Arbeit nieder. Schwerpunkt war heute die Autoindustrie, vor allem an den Standorten der Hersteller BMW, Audi, Porsche und Daimler. Außerdem wurden Werften in Kiel und Rostock sowie der Flugzeugbauer Airbus bestreikt.



Die Tarifverhandlungen könnten am Montag in Baden-Württemberg in einer sechsten Runde wieder aufgenommen werden. Für die Arbeitgeber betonte Gesamtmetall-Präsident Dulger Verhandlungsbereitschaft. Er erklärte aber im ZDF, der Gewerkschaftsforderung nach einer Verkürzung der Arbeitszeit werde man nicht folgen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.