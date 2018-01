Die IG Metall verzichtet vorerst auf längere Warnstreiks und setzt im Tarifkonflikt auf weitere Gespräche mit den Arbeitgebern.

Gewerkschaftschef Hofmann sagte, die Arbeitnehmervertreter hätten entschieden, noch einen Versuch zu unternehmen, strittige Fragen zur Arbeitszeit und zu Löhnen und Gehältern am Verhandlungstisch zu klären. Für den Fall, dass es bis morgen Mittag keine Einigung gibt, schloss Hofmann ganztätige Warnstreiks allerdings nicht aus. Der Gewerkschaftsvorstand sei auf eine Ausweitung der Auseinandersetzung in der Metall- und Elektrobranche vorbereitet.



Im Pilotbezirk Baden-Württemberg waren die Gespräche am Mittwoch Abend ohne Ergebnis abgebrochen worden. Die IG Metall fordert für die knapp 3,9 Millionen Arbeitnehmer der Branche sechs Prozent mehr Lohn und die Möglichkeit einer 28-Stunden-Woche.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.