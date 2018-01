Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie soll es in der nächsten Woche zu ganztägigen Warnstreiks kommen.

Entsprechende Aktionen seien von Mittwoch bis Freitag in bundesweit mehr als 250 Betrieben geplant, teilte die IG Metall mit. Unter anderem soll beim Lastwagenbauer MAN in München für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt werden. Ein Gewerkschaftssprecher in Bayern betonte, die Arbeitgeber müssten verstehen, dass man es ernst meine. Der Kuschelkurs sei vorbei.



Ein letzter Versuch zur Einigung im Pilotbezirk Baden-Württemberg war gestern ohne Ergebnis geblieben. Die IG Metall verlangt für die insgesamt rund 3,9 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld und die Möglichkeit, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden senken können, zum Teil mit einem Lohnausgleich. Das lehnen die Arbeitgeber kategorisch ab.

