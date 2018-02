Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft ihre ganztägigen Warnstreiks heute auf die Automobilindustrie konzentriert.

In Süddeutschland waren tausende Beschäftige in Betrieben von Mercedes, Audi und Porsche dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich mehr als 20.000 Beschäftigte in 16 Werken am Warnstreik. Auch in Berlin ruhte seit dem frühen Morgen in mehreren Betrieben die Arbeit.



Die Tarifverhandlungen könnten am Montag wieder aufgenommen werden. Der Chef des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Dulger, bekundete seine Bereitschaft, den Konflikt mit der IG Metall beizulegen. Man wolle zurück an den Verhandlungstisch, sagte Dulger im ZDF. Zugleich betonte er, der Gewerkschaftsforderung nach einer Verkürzung der Arbeitszeit mit Lohnausgleich werde er nicht folgen. Man sei zu deutlichen Lohnerhöhungen über sechs Prozent bereit, es gebe aber noch Unstimmigkeiten über die Laufzeit des Tarifvertrags.

