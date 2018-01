Die Gewerkschaft IG Metall verschärft die Gangart im Tarifkonflikt und hat für heute zu weiteren Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie aufgerufen. Bereits nach Mitternacht legten Beschäftigte von Firmen im fränkischen Aschaffenburg und im westfälischen Iserlohn die Arbeit für kurze Zeit nieder. IG-Metallchef Hofmann machte den Arbeitgebern Vorwürfe: Er sagte im Deutschlandfunk, es werde nicht genug gegen den Fachkräftemangel in Deutschland getan.

Warnstreiks sind diese Woche in acht Bundesländern geplant, unter anderem in Brandenburg, Berlin und Niedersachsen. In Nordrhein-Westfalen

rechnet die Gewerkschaft für heute mit etwa 1.000 Streikenden, im Laufe der Woche soll sich die Zahl auf mehrere Zehntausend erhöhen. Mit den Aktionen will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Tarifrunde erhöhen.



Die Gewerkschaft fordert bundesweit sechs Prozent mehr Lohn für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche und die Möglichkeit, die Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden absenken zu können. Schichtarbeiter, Eltern junger Kinder sowie pflegende Familienangehörige sollen teilweise einen finanziellen Ausgleich erhalten, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren.



Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, Hofmann, hat den Arbeitgebern vorgeworfen, nicht ausreichend auf den Fachkräftemangel zu reagieren.



Die Branche verschlafe ihre Zukunft, wenn sie nicht schnell umsteuere, sagte Hofmann im Deutschlandfunk. Er bekräftigte die Forderung der IG Metall im Tarifstreit, die Arbeitszeit befristet und mit teilweisem Lohnausgleich auf 28 Wochenstunden absenken zu können. Solche Arbeitszeitmodelle seien notwendig, um die Branche in Zeiten des Fachkräftemangels attraktiv zu machen. Hofmann betonte, dies ginge auch nicht zulasten anderer Arbeitnehmer. Derzeit erlaube sich die Metallbranche, vier Prozent Leiharbeiter zu beschäftigen, zudem stagniere die Ausbildungsquote und die Zahl der prekär Beschäftigten steige. Es gebe also genügend Möglichkeiten, ausreichend Personal zu finden, erklärte der Gewerkschaftschef.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.