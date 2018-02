Die IG Metall setzt ihre 24-stündigen Warnstreiks morgen fort.

Unter anderem sollen die Beschäftigten im Mercedes-Benz-Werk Berlin-Marienfelde die Arbeit niederlegen. Eine Kundgebung ist auch in Spandau geplant. An den ganztägigen Warnstreiks hatten sich heute bundesweit rund 125.000 Beschäftigte in rund 100 Betrieben beteiligt. Zu den bestreikten Unternehmen gehörten auch die Kölner Ford-Werke.



Anfang nächster Woche könnte es im Pilotbezirk Baden-Württemberg einen neuen Anlauf für Verhandlungen geben. Voraussetzung sei, dass die Arbeitgeber ihr Angebot nachbesserten, sagte der baden-württembergische IG-Metall-Chef Zitzelsberger.

