Was bevorzugen Sie: Die Tageszeitung in Papierform oder als digitale Ausgabe auf Ihrem Handy oder Computer?

Über die Zukunft der Tageszeitungen wird viel diskutiert. Noch immer finden sich gedruckte Ausgaben allmorgentlich im Briefkasten. Gleichzeitig bieten fast alle Verlage ihre Angebote auch in elektronischer Form an. Es soll Frühstückstische geben, an denen "er" auf dem Tablet die Nachrichten des Tages liest und "sie" die Seiten blättert. Oder umgekehrt. Oftmals unterscheiden sich beide Veröffentlichungsformen: Die Art, der Umfang, die Reihenfolge der erhaltenen Informationen scheint zum Teil technikabhängig zu sein. Was wiederum Auswirkungen auf das Rezeptionsverhalten der Leser hat.

Diese Woche startete übrigens der Spiegelverlag eine neue digitale Abendzeitung, " Spiegel Daily". Mediasres berichtete darüber. Hier wird die Zeitung zur App.

Wie sieht es bei Ihnen aus? Nutzen Sie gerne die neuen Angebote, um sich auf elektronischem Wege zu informieren oder sind Sie Anhänger der klassischen Variante des bedruckten Papiers?

Was stellen Sie persönlich fest: Unterscheidet sich der Informationsgehalt und die Informationsqualität je nach genutzter Technologie?

Ihre Meinung ist gefragt! Erzählen Sie über Ihr Nutzungsverhalten und über Ihre Erkenntnisse!

Melden Sie sich auf unserem Anrufbeantworter: 0221/345 345 1 .

Er ist ab Donnerstag, 15:50 Uhr freigeschaltet.

Oder Sie rufen unter derselben Nummer direkt in der Livesendung an: MEDIASRES IM DIALOG – freitags ab 15:35 Uhr