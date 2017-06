Der Ruf nach Strafverschärfungen ist schnell erhoben und kommt meistens an. Manchmal ist er berechtigt. In der Diskussion um die illegalen Autorennen ist von allem etwas dabei.

Von Anfang an tat sich in der Diskussion besonders die CDU hervor, meist mit Urteilsschelte. Die war dabei meist wenig konkret, es ging um die bloße Aussage: Verurteilungen fielen in der Praxis zu niedrig aus. Unvergessen der Auftritt der rechtspolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker, die ausgerechnet auf dem Deutschen Anwaltstag vor einem Jahr freimütig einräumte, die Umstände des von ihr gescholtenen Falles nicht zu kennen. Aber so niedrig dürften Strafen doch nun mal nicht sein.

Juristen erstaunt über das Urteil 'Mord'

Zu der Zeit standen CDU und CSU noch weitgehend allein mit ihrer Forderung nach Strafverschärfungen. Es folgte die Diskussion um ein Urteil des Berliner Landgerichts. Das sprach zwei besonders rücksichtslose Raser, bei deren Autorennen ein Unbeteiligter zu Tode gekommen war, wegen Mordes schuldig. Die juristische Fachwelt war erstaunt, das öffentliche Echo aber war überwältigend positiv.

Und mindestens jetzt waren auch die anderen Fraktionen für härtere Strafen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Es gibt Fälle, in denen derzeit die Strafdrohung zu gering ist. Die geltenden Sanktionsdrohungen von Geldbuße, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot entfalten keine Abschreckungswirkung. Nur wird es in aller Regel nicht bei diesen Sanktionen bleiben. Wer illegale Rennen fährt, wird in aller Regel auch andere Verkehrsregeln missachten. Und für die Regeln, die typischerweise betroffen sind, gilt Paragraf 315 c des Strafgesetzbuches.

Mehr Handhabe schon bei Verabredungen

Dieser Paragraf bedroht denjenigen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, der zum Beispiel die Vorfahrt missachtet oder an unübersichtlichen Stellen zu schnell fährt – wenn er dadurch Leib oder Leben eines anderen gefährdet und ihm dieses Bewußtsein auch nachzuweisen ist. Auch dieser Paragraf taugt nicht für alle Fälle, aber doch oft für diejenigen, die in der Diskussion zur Illustrierung herhalten müssen. Was wirklich zu schwer zu fassen ist, das sind viele der Fälle, in denen nichts passiert. Und zwar nicht, weil es dafür keine Strafdrohungen gäbe.

Sondern weil die Polizei meist zu spät von den Rennen erfährt. Die konkreten Tathandlungen sind dann kaum noch nachzuweisen. Deshalb ist es richtig, dass der Gesetzgeber jetzt schon bei der Verabredung nachlegt und versucht, den Ermittlern mehr Handhabe zu geben - auch wenn der Linkspartei zuzugestehen ist, dass diese Vorfeldstrafbarkeit wohl etwas unbestimmt geraten ist. Gerade in diesem niederschwelligen Bereich können Strafen aber tatsächlich abschreckend wirken.

Höhere Strafen als Wert an sich

Trotzdem wäre hier eigentlich mehr Phantasie gefragt. Die Große Koalition will gerade den konkreten Täterkreis damit treffen, dass das Auto eingezogen werden kann. Das ist richtig, wird aber nach wie vor oft an rechtliche Grenzen stoßen. Wirkungsvoller noch könnte es sein, die meist jugendlichen Raser zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung zu schicken, zum so genannten Idiotentest, wie Kay Nehm es vorschlägt, der Präsident des Deutschen Verkehrsgerichtstages. Höhere Strafen haben ihren Sinn, wenn sie im Einzelfall zielgenau begründet werden können. Die Große Koalition – und da geben sich Union und SPD nicht viel – sieht sie aber leider oft als Wert an sich.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.