Die US-Behörden haben seit Mitte April 2.000 Kinder von ihren Eltern getrennt, die einen illegalen Grenzübertritt in die USA versucht hatten.

Das gab das US-Innenministerium in Washington bekannt. Die Regierung von Präsident Trump hatte im Frühjahr damit begonnen, ihre sogenannte Null-Toleranz-Poltik gegenüber illegalen Einwanderern an der Südgrenze zu Mexiko durchzusetzen. Es sei eine gängige Norm in der Strafverfolgung, dass Kinder nicht gemeinsam mit ihren Eltern inhaftiert würden, hieß es. Sie würden in speziellen Einrichtungen oder bei Pflegefamilien untergebracht.



Die Oppositionsführerin im US-Repräsentantenhaus, Pelosi, nannte die Vorgehensweise beschämend. US-Präsident Trump bezichtigte seinerseits Pelosis Demokraten, eine Gesetzesänderung mit einer Lösung für Migrantenkinder verhindert zu haben.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.