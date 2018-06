Die Behörden in Deutschland und Österreich wollen mit gemeinsamen Kontrollen gegen Kriminalität und illegale Einwanderung vorgehen.

Dabei soll verstärkt der Zugverkehr geprüft werden, insbesondere die Güterzüge. Auch am Brenner wollen österreichische und deutsche Bundespolizei zusammen kontrollieren. Ein Sprecher der Bundespolizeidirektion München sagte, ein Ziel sei es, die gefährliche illegale Einreise auf Güterzügen zu unterbinden. Eine Bilanz der Aktion wird in drei Monaten gezogen.



An der deutsch-österreichischen Grenze gab es in den ersten vier Monaten dieses Jahres knapp 3.800 unerlaubte Einreisen und 2.100 Zurückweisungen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.