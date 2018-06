Deutsche und österreichische Behörden gehen mit gemeinsamen Grenzkontrollen verstärkt gegen Kriminalität und illegale Einwanderung vor.

Wie die Bundespolizeidirektion München mitteilte, sind erstmals sogenannte Dreierstreifen im Einsatz. Sie sind zusammengesetzt aus einem österreichischen und einem deutschen Bundespolizisten sowie einem bayerischen Landespolizisten. Kontrolliert wird auf Straßen und in Bahnen, insbesondere in Güterzügen. Ziel sei es, die gefährliche illegale Einreise auf Güterzügen zu unterbinden. Eine Bilanz der Aktion soll in drei Monaten gezogen werden.



Linken-Parteichef Riexinger sprach von einem "völlig falschen Signal". Man brauche keine Festung Europa, sondern müsse die Fluchtursachen bekämpfen.

