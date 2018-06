Der italienische Innenminister Salvini hat sich in Libyen für eine stärkere Zusammenarbeit gegen illegale Einwanderung eingesetzt.

Man wolle technische und wirtschaftliche Unterstützung leisten, um gemeinsam die Sicherheit im Mittelmeer zu gewährleisten, erklärte Salvini nach einem Treffen mit seinem libyschen Amtskollegen Ashour in Tripolis.



In den vergangenen Tagen hat die libysche Marine fast 2.000 Flüchtlinge aufgegriffen, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollten. Zudem warten hunderte gerettete Flüchtlinge auf Schiffen darauf, in einen europäischen Hafen einlaufen zu dürfen. Italien verweigert eine Erlaubnis.

