Die Zahl der Migranten, die illegal über die Türkei in die EU kommen, ist in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen.

Über die Landgrenze nach Griechenland seien seit Jahresbeginn bereits mehr als 6.000 Menschen unerlaubt eingereist, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Dies seien neun Mal so viele gewesen wie im Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Migranten, die illegal über das Mittelmeer auf griechischen Inseln ankamen, stieg. Dort wurden seit Jahresbeginn mehr als 9.000 Menschen registriert.



Ob für die steigenden Zahlen laschere Kontrollen des türkischen Grenzschutzes verantwortlich sind, blieb zunächst unklar. Die Regierung in Ankara hatte in der Vergangenheit mehrfach mit einer Öffnung der Grenzen gedroht, etwa im Streit um die Visumfreiheit für türkische Bürger.

