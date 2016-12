Illegaler Handel Bislang größter Fund von Schuppentier-Schuppen in China

Ein männliches Schuppentier - hier in einem Schutzzentrum für Wildtiere in Kambodscha (picture alliance /epa /dpa /Mak Remissa)

Der chinesische Zoll hat mehr als drei Tonnen Schuppen der geschützten Schuppentiere beschlagnahmt.

Laut einem Bericht des staatlichen Fernsehens wurden sie in einem Container mit Holzwaren aus Nigeria entdeckt. Es handle sich um den bislang größten derartigen Fund, für den mehr als 7.000 Tiere getötet worden seien. Drei Personen wurden festgenommen.



Das Schuppentier steht auf der Liste des Washingtoner Artenschutzabkommens Cites, das auch die Führung in Peking unterzeichnet hat. Die traditionelle chinesische Medizin schreibt den Schuppen eine heilende Wirkung zu; auch das Fleisch der Schuppentiere gilt in Teilen Asiens als Delikatesse.