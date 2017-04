Im Grenzbereich Eine deutsche Chirurgin im Nothilfeeinsatz im Südsudan

Es ist Carla Böhmes zwölfter Einsatz für eine Hilfsorganisation im Ausland. Meistens ging es für die Chirurgin aus Leonberg, die sonst in einer deutschen Klinik arbeitet, nach Afrika, und dabei immer in Regionen, in denen es irgendwelche Kämpfe oder Kriege gab.

Von Jörn Klare