Das heißt nun: Die US-Demokraten fangen ganz von vorne an. Sie müssen nicht bloß einen Kandidaten – oder, besser noch: eine Kandidatin – finden, die nicht mehr wie Clinton für alte Erfolge gewählt werden will, sondern für neue.

Man muss sich die US-Demokraten derzeit vorstellen wie den Spieler einer Blockflöte, der mit seinem sanften Pfeifen neben einer Rock’n‘Roll-Band mit zig Verstärkern und Elektrogitarren auftreten muss – halt ohne jede Chance, gehört zu werden.



Der Sänger dieser lauten Rockband heißt in diesen Tagen, natürlich, Präsident Donald Trump. Und folgerichtig ging die Nachricht, dass sich die Demokraten vorige Woche einen neuen Parteichef gewählt haben, den Obama-Vertrauten und ehemaligen Arbeitsminister Tom Perez, so gut wie unter – zu laut tobte mal wieder die Debatte, ob unter Trump das Weiße Haus in erster Linie zum Tollhaus geworden ist.



Dennoch ist die Bestallung von Perez ein sehr wichtiger Moment. Zwar genießt ein Parteichef im US-System keine so große Macht wie bei uns – wo der etwa in aller Regel auch den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur hat. Amerikanische Parteien sind eher lose Zusammenschlüsse, die sich erst zum Präsidentschaftswahlkampf wieder wirklich zusammenfinden. Aber Perez tritt sein Amt nicht zu irgendeiner Zeit an – sondern in einer Zeit des Umbruchs, wie ihn Amerikas Demokraten vielleicht noch nie erlebt haben.



Keine Dynastie beherrscht mehr die Partei, wie es die Clintons rund dreißig Jahre lang taten. Dass Hillary noch einmal als Kandidatin antreten – oder gar Tochter Chelsea die politische Familientradition weiterführt - glaubt außer den allereingeschworensten Clinton-Fans niemand mehr. Die Kennedys haben sich schon vor Längerem in die politische Bedeutungslosigkeit verabschiedet.



Und Barack Obama hat zwar eine beeindruckende Präsidentschaft hingelegt, aber er regierte eher trotz seiner Partei als mit ihr. Ein klares Vermächtnis hat er nicht hinterlassen, genauso wenig wie einen geborenen Nachfolger. Ex-Vizepräsident Joe Biden etwa wäre bei der nächsten Wahl mit fast 78 Jahre schlicht zu alt.

Neue Gesichter und neue Ideen suchen

Noch schmerzhafter aber: Die Demokraten mussten begreifen, dass sie den Kontakt zu weiten Teilen des Volkes verloren hatten. Sie erkannten ganz offensichtlich nicht, dass viele Amerikaner vielleicht noch nicht vom Abstieg persönlich betroffen sind, diesen aber fürchten. Und diese Menschen die Demokraten im Zweifel als abgehobene Salonlinke betrachten.



So wurde ein Trump-Wahlsieg möglich – und zugleich das politische Regelbuch komplett neu geschrieben. Ausgerechnet von einem Mann wie Trump, der in den Augen der Demokraten nicht einmal den Hauch einer Qualifikation für das höchste Bürgeramt aufwies – aber offenbar ganz genau begriff, wie viele Bürger ticken.



Zuletzt, müssen sich die Demokraten entscheiden, wie sie die kommenden Jahre überstehen wollen. Direkt nach der Wahl bestand die Neigung bei vielen ihrer Funktionäre, es mit Totalopposition zu versuchen, um Trump krachend auflaufen zu lassen – ähnlich wie es die Republikaner jahrelang unter Obama praktiziert hatten.



Doch dafür fehlen nicht nur die Mehrheiten, so eine Haltung wäre auch höchst riskant. Denn Trump hat ja die Regeln des politischen Erfolges ebenfalls neu definiert. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass er bei seinen Anhängern beliebt bleibt, wenn er zwar substantiell wenig erreicht – aber immer wieder das politische Establishment vor den Kopf stößt und die Demokraten der Blockade beschuldigt.



Daher sollten die Demokraten neue Gesichter und neue Ideen suchen – und bei der Zusammenarbeit mit Trump manchmal auch Staatsräson über Parteiräson stellen. Nur so können sie sicherstellen, dass "nach Trump" nicht "vor dem nächsten Trump" sein wird.