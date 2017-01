IMCA-Preis 2017 an Deutschlandfunk-Produktion Ausgezeichneter Tschaikowsky

Als die Pianistin Elena Bashkirova im Sommer 2013 im Kölner Deutschlandfunk Kammermusiksaal Peter Tschaikowskys "Kinderalbum" aufnimmt, kommen bei ihr sehr viele Emotionen und Erinnerungen hoch: an ihre eigene Kindheit in Moskau als Tochter des legendären Klavierpädagogen Dmitri Bashkirov, bei dem sie später auch am Tschaikowsky-Konservatorium studiert hat.

Am Mikrofon: Jochen Hubmacher