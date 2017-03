Das Blaudruck-Handwerk ist für die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes nominiert worden.

Wie ein Vertreter der deutschen Unesco-Kommission in Bonn mitteilte, hat Staatsministerin Böhmer gemeinsam mit Vertretern aus Österreich, Tschechien, der Slowakei und Ungarn ein entsprechendes Dossier unterzeichnet. Beim Blaudruck handelt es sich um eine Stoffveredelungstechnik, die im 18. und 19. Jahrhundert in Mitteleuropa weit verbreitet war. Heute wird das Verfahren nur noch in wenigen Werkstätten angewendet. Zum immateriellen Kulturerbe zählen unter anderem Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik und Handwerk.