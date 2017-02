Hierzulande hat es in den letzten Jahren vor allem bei Energiegenossenschaften einen Neugründungsboom gegeben. Neben Banken, ländlichen Genossenschaften und Wohnungsgenossenschaften gibt es auch immer mehr Dienstleistungsgenossenschaften und schon SchülerInnen engagieren sich verstärkt in Genossenschaften.

Was macht diese Rechtsform so attraktiv und nach welchen Prinzipien und Werten funktioniert sie? Bieten Genossenschaften Lösungspotenzial für aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Problemstellungen? Und wer engagiert sich heute warum in einer Genossenschaft?

