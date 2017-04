In Hessen und Schleswig-Holstein sollen ab kommendem Jahr LKW mit Strom aus der Oberleitung getestet werden, die zumindest die Schadstoffbelastungen verringern. Und im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach will man möglicherweise künftig Waren in automatisierten Transportkapseln, genannt CargoCaps, durch ein unterirdisches Rohrsystem bewegen. Damit würde der oberirdische Güterverkehr speziell in Ballungszentren entlastet.

Wie erfolgversprechend aber sind diese und andere Innovationen? Sind sie bezahlbar und realisierbar im internationalen Wettbewerb um schnelle und günstige Gütertransporte? Und welche Rolle könnten Schiene und Wasserwege spielen, wenn dafür der politische Wille vorhanden wäre?

Studiogäste sind:

Michael Groschek , Verkehrsminister von NRW

, Verkehrsminister von NRW Prof. Dr. Tobias Bernecker , Verkehrswissenschaftler an der Hochschule Heilbronn

, Verkehrswissenschaftler an der Hochschule Heilbronn Prof. Dr.-Ing. Dietrich Stein , Geschäftsführer von Cargocap GmbH, Bochum

, Geschäftsführer von Cargocap GmbH, Bochum Michael Zalfen, stellvertretender Bürgermeister und verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion in Bergisch Gladbach

