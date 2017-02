Wer eine Wohnung kauft, heiratet sozusagen ein – in eine Eigentümerfamilie, die Eigentümergemeinschaft. Und die ist für die Freude an der Wohnung enorm wichtig. Thomas Tewes, Hauptgeschäftsführer vom Kölner-Haus- und Grundbesitzerverein:

"Wenn ich die Traumimmobilie gefunden habe, muss ich erst mal gucken, in was für eine Gemeinschaft begebe ich mich. Ich bin ja nicht ganz alleine in diesem Haus, sondern ich habe gleichberechtigte Miteigentümer. Viele kommen und glauben, sie könnten mit ihrer Wohnung machen, was sie wollen, weil sie sagen, es ist mein Eigentum, aber dieses Eigentum ist relativ beschränkt."

Wichtig: das Wohnungseigentumsgesetz

Wie beschränkt, das ergibt sich aus dem Wohnungseigentumsgesetz. Noch konkreter: aus der sogenannten Teilungserklärung. Die Teilungserklärung ist sozusagen das Grundgesetz der Wohnungseigentümergemeinschaft. Hier werden die wichtigsten Dinge geregelt. Das heißt: Wer welchen Anteil hat, Wohnungsanteile, wer welche Kosten tragen muss. Wer die Teilungserklärung vor dem Kauf einer Wohnung nicht einsieht, handelt fahrlässig.

Und ebenso wichtig: Sich vom Hausverwalter oder dem bisherigen Eigentümer die Protokolle und Beschlüsse der Eigentümerversammlung zeigen lassen. Ebenso zurückliegende Jahresabrechnungen und Wirtschaftspläne. Alles zusammen gibt ein Bild über die Atmosphäre, die laufenden Kosten, die zukünftigen Investitionen und Rücklagen, zu denen jeder Eigentümer verpflichtet ist. Thomas Tewes:

"Wenn ich eine Wohnung kaufe, dann kann es oft sein, dass ich nicht nur den Kaufpreis bezahlten muss, sondern später auch noch böse Überraschungen bekomme. Das heißt, als Eigentümer einer Wohnungsgemeinschaft muss ich mich an allen Kosten, die das Gemeinschaftseigentum betreffen, anteilig beteiligen. Ob ich will oder nicht. Es gibt eine sogenannte Instandhaltungsrücklage."

Soziales Miteinander im Haus

Und da es hier ums Geld geht, treffen unterschiedliche Meinungen aufeinander. Oft gibt es dabei Streit, weiß Christoph Sygora, der große Eigentümerversammlungen leitet:

"Die meisten Konflikte unter den Wohnungseigentümern entstehen eigentlich in zwei großen Schwerpunkten. Das ist einmal der große Komplex der Instandhaltung, wo es doch massivste Interessenkonflikte geben kann, je nachdem, ob man ein Eigennutzer ist oder ein Kapitalanleger. Der zweite Punkt ist im Bereich des Zwischenmenschlichen, des Miteinanders, wo es wirklich auch ganz große verbale Ausschreitungen gibt, bis hin auch zu Handgreiflichkeiten."

Handgreiflichkeiten, weil man anderer Meinung ist. Welche Mehrheit für welche Maßnahme getroffen werden muss, das ist gesetzlich geregelt. Es gibt einfache Mehrheiten, die Einstimmigkeit oder die qualifizierte Mehrheit - eine halbe Wissenschaft ist das. Und weil dieser komplizierte Mehrheitsmix friedliches Zusammenleben erschwert, sollte man bei erkennbar zerstrittenen Eigentümergemeinschaften die Finger von der Immobilie lassen. Auch wenn alles andere stimmt. Ansonsten hilft meist ein einfacher Ratschlag "Durchaus mal was zu geben, dann kriegt man am Ende auch mal was zurück." Nicht zuletzt sollte man die eigene Kompromissfähigkeit zu prüfen.