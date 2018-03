US-Präsident Trump hat Ausnahmen von den Einfuhrzöllen auf Stahl und Alumium für die Europäische Union und andere wichtige Handelspartner gebilligt. Das Weiße Haus teilte mit, die Zölle seien bis zum 1. Mai dieses Jahres ausgesetzt.

In einer Mitteilung wurden die EU-Mitgliedstaaten sowie Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, Mexiko und Südkorea genannt. Dies hatte zuvor der US-Handelsbeauftragte Lighthizer angekündigt.



Die EU will heute auf die US-Ankündigung reagieren. Bundeskanzlerin Merkel hatte in Brüssel betont, die Staats- und Regierungschefs wollten erst abwarten, wie die endgültigen Entscheidungen der amerikanischen Administration aussehen. Zugleich unterzeichnete Trump ein Dekret, das vorsieht, China mit milliardenschweren zusätzlichen Strafzöllen zu belegen. Peking hat bereits angekündigt, mit Handelsstrafen gegen Washington zu antworten. So soll es Importzölle unter anderem auf Schweinefleisch, Wein und Stahlrohre aus den USA geben.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.