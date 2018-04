"In 80 Tagen um die Welt" Regisseur Michael Anderson gestorben

Der britische Regisseur Michael Anderson ist im Alter von 98 Jahren gestorben.

Wie die britische Times meldet, starb er bereits am Mittwoch in der kanadischen Stadt Vancouver. Sein wohl bekanntester Film ist "In 80 Tagen um die Welt". Das Abenteuer-Spektakel mit David Niven wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet, unter anderem als Bester Film. Laut dem US-Magazin "Hollywood-Reporter" setzte Anderson mit dem Film 1956 eine Vielzahl von Rekorden. So habe er mehr als 2.000 Kamera-Einstellungen genutzt - so viele wie kein Regisseur vor ihm.



Anderson war ein vielfältiger Filmemacher, er drehte den Science-Fiction-Klassiker "Flucht ins 23. Jahrhundert", das Kriminaldrama "Die den Tod nicht fürchten" oder den Spionagefilm "Das Quiller-Memorandum". 1977 machte er mit "Orca, der Killerwal" auch einen Ausflug in das Fach des Horrorfilms.

