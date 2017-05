In memoriam Agnes Giebel Schönheit und Lauterkeit

Kaum eine andere Sängerin wurde in der jungen Bundesrepublik als Bachinterpretin so gefeiert wie die Sopranistin Agnes Giebel. Wenn sie als Solistin in den Kantaten, Oratorien und Passionen des Thomaskantors auftrat, schwärmten die Kritiker regelmäßig von ihrer "In allen Lagen schönen Stimme voller Einfühlungsvermögen und Noblesse".

Von Klaus Gehrke