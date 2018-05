In Russland unerwünscht

Der Vorsitzende des Petersburger Dialogs, Pofalla, hat das Verbot der europäischen Wahlbeobachter-Organisation EPDE in Russland kritisiert.

Pofalla sagte dem Deutschlandfunk, man werde die Einstufung der NGO als unerwünschte Organisation nicht akzeptieren. Darüber müsse man mit Moskau sprechen, auch mithilfe von Kontakten der Bundesregierung, betonte der CDU-Politiker. Die "Europäische Plattform für demokratische Wahlen" wird unter anderem vom Auswärtigen Amt unterstützt. Sie ist die 13. Organisation, die in Russland für unerwünscht erklärt wird, und die erste aus Deutschland. Die Leiterin der NGO, Schiffer, gehört ebenfalls zum Vorstand des Petersburger Dialogs an, der die Verständigung der Zivilgesellschaften Deutschlands und Russlands fördern soll.



Die Einstufung in Russland führte dazu, dass die Internetseite der Organisation dort blockiert wurde. Russischen Staatsbürgern, die mit ihr zusammenarbeiten, drohen Geld- oder Haftstrafen.

