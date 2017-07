Die Bundeswehr hat mit dem Abzug vom türkischen Luftwaffen-Stützpunkt Incirlik begonnen.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, das Tankflugzeug für die Aufklärungs-Jets werde den Militärflughafen in Richtung Jordanien verlassen. Von Oktober an will sich die Bundeswehr wieder an den internationalen Einsätzen gegen die Terrormiliz IS beteiligen.



Grund für den Abzug ist die Weigerung der Türkei, Bundestagsabgeordneten Besuche in Incirlik zu erlauben. Die Regierung in Ankara reagierte damit auf die Asylgewährung für türkische Soldaten in Deutschland. Zudem wird einzelnen Abgeordneten eine Nähe zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen.