Die Bundeswehr hat die letzten Tornado-Flugzeuge vom türkischen Militärstützpunkt Incirlik abgezogen.

Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums wurden die Maschinen nach Deutschland zurückverlegt. Von Incirlik aus hatten sich die Tornados mit Aufklärungseinsätzen am Kampf gegen die Terrormiliz IS beteiligt. Das soll ab Oktober von Jordanien aus geschehen.



Grund für den Abzug waren zunehmende Spannungen mit der Türkei. Unter anderem htte die Regierung in Ankara Bundestagsabgeordneten wiederholt Besuche bei den deutschen Soldaten in Incirlik verweigert.