Die Prüfung von Alternativen zum umstrittenen Bundeswehr-Standort im türkischen Incirlik hat einem Pressebericht zufolge acht Möglichkeiten ergeben.

Geeignete Luftwaffenstützpunkte für deutsche Soldaten gebe es aus militärischer Sicht grundsätzlich in Jordanien, Kuwait und auf Zypern, schreibt die Zeitung "Die Welt". Sie beruft sich dabei auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion. Bislang aber seien keine Gespräche hinsichtlich einer möglichen Stationierung geführt worden. Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, van Aken, kritisierte, die Bundesregierung habe offenbar gar kein Interesse an einer Verlegung deutscher Tornado-Aufklärer und Tankflugzeuge aus Incirlik.



Der Standort steht in der Kritik, weil die Türkei Abgeordneten des Bundestags Besuche der Truppe seit Längerem verweigert. Die jüngsten Spannungen mit Ankara hatten die Debatte zusätzlich angeheizt.