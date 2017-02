Indie-Rockband Dinosaur Jr. Und am Horizont ein Riff

Die US-Band Dinosaur Jr. hat seit 1984 mit ihrem rohen Gitarrenrock das gesamte Grunge-Genre vorskizziert. Das jüngste Album "Give a glimpse of what yer not" der wieder in originaler Triobesetzung aktiven Indie-Rock-Band klingt ganz wie erwartet. Irgendetwas muss die Band richtig machen.

Von Fabian Elsäßer