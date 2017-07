In Indien haben rund 5.000 Parlamentsabgeordnete des Landes und der Bundesstaaten über einen neuen Präsidenten abgestimmt.

Das Ergebnis soll am Donnerstag bekanntgegeben werden. Als Favorit für die Nachfolge von Amtsinhaber Mukherjee gilt der frühere Anwalt Ram Nath Kovind. Der 71-Jährige gehört der hinduistischen BJP von Regierungschef Modi an. Einzige weitere Bewerberin ist die frühere Diplomatin Meira Kumar, die von der Opposition nominiert wurde. Da die BJP in den Parlamenten über eine Mehrheit verfügt, werden Kumar nur Außenseiterchancen eingeräumt. Beide Kandidaten haben gemeinsam, dass sie aus der niedrigsten sozialen Kaste stammen.



Der Präsident Indiens ist Staatsoberhaupt, übernimmt aber vor allem repräsentative Aufgaben.