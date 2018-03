Bundespräsident Steinmeier hat Indien zu einer engeren Zusammenarbeit mit Deutschland aufgerufen.

Wenn es beiden Ländern gelänge, ihre Stärken zu bündeln und gemeinsames Potenzial freizusetzen, könne man viel von einander lernen, sagte Steinmeier in Neu Delhi vor Studenten. Angesichts der protektionistischen Tendenzen in der Welt rief er Indien auf, an einem freien Welthandel festzuhalten. Mit Sorge sei zu sehen, dass die Suche nach Stärke und Wohlstand immer häufiger auf den Weg der Abschottung und der Konfrontation führe. Der Bundespräsident hält sich bis Montag zu einem Staatsbesuch auf dem Subkontinent auf.

