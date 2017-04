Der Oberste Gerichtshof in Indien hat den Weg für eine Anklage hochrangiger Politiker der Regierungspartei BJP freigemacht.

In dem Prozess solle die Rolle der Männer während eines Angriffs auf eine Moschee vor 25 Jahren verhandelt werden, teilte der Gerichtshof mit. Den Angeklagten wird vorgeworden, den Anschlag durch aufhetzende Reden provoziert zu haben. Unter den Angeklagten befindet sich auch der BJP-Mitgründer Advani. Die eigentliche Verhandlung soll vor einem Spezialgericht in der indischen Stadt Lakhnau stattfinden. Das heutige Urteil des Obersten Gerichtshofes betrifft lediglich die Art der Anklage, die auf Verschwörung lautet.



Am 6. Dezember 1992 griffen fanatische Hinduisten die Babri-Moschee in der nordindischen Stadt Ayodhya an und zerstörten sie. In den darauffolgenden Unruhen starben mehr als 2.000 Menschen.